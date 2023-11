Pharma und Biotech im Saarland Wie Saarbrücken Forscher mit speziellen Lutsch-Bonbons Karies bekämpfen

Die Saarbrücker Informatik ist spitze. Das gilt heute als Gemeinplatz. Es dauerte allerdings drei Jahrzehnte, bis die im Jahr 1969 in Saarbrücken gegründete Informatik auch in Politik und Öffentlichkeit als Zugpferd des Saarlands anerkannt war. „Die Biotechnologie im Saarland steckt heute in einer ähnlichen Situation wie die Informatik im Jahr 1969“, sagt Professor Andreas Keller von der Saar-Universität. Doch sind die Zeiten schnelllebiger geworden, der Pegelstand des Wissens steigt immer rascher, die Konkurrenz wird härter. Forscher müssen heute mögliche Anwendungen ihres Wissens im Blick haben. Und konkurrierende Anwender ebenfalls.