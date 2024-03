Europaweite Studie Saarbrücken weiterhin Amphetamin-Hauptstadt Deutschlands

In Saarbrücken wurde 2023 demnach so viel Kokain konsumiert wie noch nie. Im Vergleich zu 2022 ist sogar ein Plus von 25 Prozent zu verzeichnen. Landete Saarbrücken 2022 noch auf Platz 5 jener deutschen Städte, in denen am meisten Kokain konsumiert wurde, war es für 2023 schon Platz 3, hinter Dortmund und München. Allerdings wurden 2023 auch keine Werte für Berlin, Deutschlands mutmaßliche Drogenhauptstadt, erfasst. 2022 führte Berlin die Liste jener Städte, in denen am meisten Kokain konsumiert wurde, an.