Große Herausforderung Saarbrücken: Das müssen Studenten für ein WG-Zimmer bezahlen

In Saarbrücken kostet ein WG-Zimmer aktuell rund 390 Euro. „Im Vergleich zu vielen anderen Städten im Bundesgebiet ist die Situation in Saarbrücken vergleichsweise entspannt“, betont Stefan Brauckmann. Allerdings reicht auch hier die BAföG-Wohnkostenpauschale nicht für ein WG-Zimmer. Die beträgt nämlich gerade einmal 360 Euro. „Die steigenden Mieten belasten viele junge Menschen in der Ausbildungsphase enorm. Wenn das Wohnkostenbudget nicht einmal für ein einfaches Zimmer in einer Wohngemeinschaft reicht, bleiben kaum noch Alternativen. Das stellte eine ernsthafte Herausforderung für die finanzielle Situation vieler Studierender und Auszubildender dar“, kommentiert Brauckmann diese Entwicklung.