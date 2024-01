Austausch mit Politikern Bürgerdialog zur Europawahl: Saarländer wollen zweisprachige Schilder, mehr Französisch und Klimaschutz

In rund vier Monaten wird das neue Europäische Parlament gewählt. Ein Blick auf aktuelle Umfragen lässt erahnen, dass in vielen EU-Mitgliedsstaaten derzeit nationalistische und rechtsextremistische Parteien gute Chancen haben, die Stimmenmehrheit zu erreichen. Diese Entwicklung beobachtet die überparteiliche Vereinigung Europa-Union Deutschland mit Sorge. Mit sogenannten europäischen Bürgerdialogen möchte sie die pro-europäische Haltung in der Bevölkerung stärken. Der Auftakt der bundesweiten Veranstaltungsreihe fand am Wochenende im Festsaal des Saarbrücker Schlosses in Kooperation mit der Europa-Union Saar statt. Mehr als 100 Menschen waren gekommen, um mit EU-Parlamentsmitglied Manuela Ripa (ÖDP), Regionalverbandsdirektor Peter Gillo (SPD) und Roland Theis, Spitzenkandidat der CDU-Saar für die Europa-Wahl, über ihre Anliegen zu diskutieren.