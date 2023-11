46-Jähriger sieht „Spaltung in der Bevölkerung“ Warum Virologe und Corona-Erklärer Hendrik Streeck jetzt in den Bundestag will

Saarbrücken · Hendrik Streeck ist als Corona-Erklärer bekannt geworden, bei der nächsten Wahl will er für die CDU in den Bundestag kandidieren. Warum? Das hat er am Samstag in Saarbrücken erklärt.

20.11.2023 , 07:31 Uhr

Virologe Hendrik Streeck war am Samstag zu Gast in Saarbrücken, wo er für die Landespressekonferenz Saar die „Goldene Ente“ an seinen Kollegen Jürgen Rissland überreichte. Streeck ist seit Oktober 2019 Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn und ist Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Foto: BeckerBredel

In der Pandemie war er allgegenwärtig: Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie an der Uni Bonn. Der 46-Jährige war (und ist) Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung, war sehr oft Talkshowgast. Auch, weil er sich bereits zu Beginn der Pandemie einen Namen gemacht hat, als er in einer Feldstudie im Kreis Hensberg, einem der ersten deutschen Corona-Hotspots, die Verbreitung des Virus erforschte. Hernach haben Medien und Politiker Streeck immer wieder gebeten, seine Meinung in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Dabei polarisierte Streeck mit manchen seiner Aussagen, warb teils für einen lockeren Umgang mit dem Virus, als andere Experten noch zu strengeren Maßnahmen rieten.