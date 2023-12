Geklebte Schuhe und Tee zum Mittagessen Uwe Hein (65) aus Saarbrücken berichtet: So sieht Altersarmut im Alltag aus

Wenn das Wetter gut ist, fährt Uwe Hein am liebsten Fahrrad. „Es macht mir Spaß, hält mich fit und kostet nichts“, sagt der 65-Jährige. Vor Kurzem hat er das offizielle Rentenalter erreicht. Arbeiten kann er aus gesundheitlichen Gründen aber schon lange nicht mehr. Der Saarbrücker ist gelernter Stuckateur. Doch nach knapp zehn Jahren im Job machte der Rücken nicht mehr mit. Ein Bandscheibenvorfall und andere Rückleiden zwangen ihn, den Beruf aufzugeben. Aufhören zu arbeiten wollte er nicht, also schulte er um zum Bürokaufmann und nahm anschließend eine Stelle an der Uni an.