In der Hauptstadt : Die besten Cafés zum Frühstücken und Brunchen in Saarbrücken

Foto: Privat 22 Bilder Neueröffnungen und Schließungen: Restaurants und Cafés in Saarbrücken

Saarbrücken Ob gemütlicher Brunch, ein herzhaftes Frühstück oder süßes Gebäck und Kuchen für Naschkatzen: In diesen Cafés und Restaurants gibt es den perfekten kulinarischen Start in den Tag.

Während das Frühstück in Deutschland meist aus den Brötchen, Eiern, Aufschnitt und Obst besteht, geht der Brunch noch einen Schritt weiter. Brunch (aus den englischen Wörtern Breakfast für Frühstück und Lunch für Mittagessen) vereint das Beste aus beiden Mahlzeiten. Von Rührei über Lasagne bis hin zu Pfannkuchen ist alles dabei. Doch wo kann in der Landeshauptstadt des Saarlandes am besten frühstücken und brunchen? Bei den vielen Cafés und Restaurants in Saarbrücken kann es schwer werden, den Überblick zu behalten. Hier gibt es eine Übersicht der acht beliebtesten Brunch- und Frühstücks-Spots in ganz Saarbrücken:

1. Café am Schloss

Modern, stilvoll und charmant – das Café am Schloss hat einiges zu bieten. Es gibt täglich frischen Kuchen und Frühstück für die Gäste. Am Sonntag richtet das Café zwischen 10 und 14 Uhr ein großes Frühstücksbuffet mit einem vielfältigen Angebot an. Eine Besonderheit hierbei: zum Angebot gehört Fairtrade-Ware aus biologischem Anbau. Wer beim Frühstücken gerne noch etwas zum Naschen hat, der kann sich auch noch ein Stück frisch gebackenen Kuchen dazu bestellen. Bei gutem Wetter wird im Sommer auch im benachbarten Biergarten für Frühstück und Brunch gedeckt.

Öffnungszeiten: Täglich 10 bis 23 Uhr, Frühstück: 10 bis 12 Uhr

Adresse: Schlossplatz 15, 66119 Saarbrücken

Kontakt: www.cafe-am-schloss.com/

Baguette, Croissants, Rühr- oder Spiegelei und etliche Aufstriche – The Bakery (auf Deutsch = die Bäckerei) bietet verschiedene Frühstücksvarianten für den großen und kleinen Hunger. Die Auswahl ist auch für Vegetarier*innen und Veganer*innen geeignet.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 9 bis 19 Uhr, Frühstück: den ganzen Tag

Adresse: Gerberstraße 7, 66111 Saarbrücken

Kontakt: 0681 95818570

Für alle, die ein süßes Frühstück einem herzhaftem vorziehen, ist das Café Lolo die richtige Adresse. Es gibt Kuchen, Torten und jede Menge süße Naschereien, die frisch in der Küche zubereitet worden sind. Wer trotzdem Brötchen und Obst dazu haben möchte, kann dies beim Frühstück einfach dazu bestellen. Ob Apfelkuchen, Buttercremetorte oder Schokotarte, hier kommt jeder auf seine Kosten. Und noch besser: Kuchen zum Mitnehmen ist ebenfalls möglich.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 7 bis 18 Uhr, Sonntag, 8 bis 18 Uhr, Frühstück & Kuchen: den ganzen Tag

Adresse: Heuduckstraße 67, 66117 Saarbrücken

Kontakt: 0681 51828

Gemütliches Ambiente und leckeres Essen. Das Café Frederik bietet Frühstück, Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Ob süß oder herzhaft, hier ist für jeden etwas dabei. Frühstück und Brunch können hier auch gut kombiniert werden.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Samstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr, Frühstück: Montag bis Fr, 7:30 bis 10 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr

Adresse: Keplerstraße 12, 66117 Saarbrücken

Kontakt: 0681 94769922

Frühstück, Brunch, süß oder herzhaft: Das Café Steigleiter ist perfekt für einen entspannten Morgen. Vom pikanten, über das vegetarische bis hin zum vitalen Frühstück wird eine breite Vielfalt angeboten. Mit einigen Frühstücksextras kann das Essen dementsprechend ausgeweitet werden.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 6:30 bis 18 Uhr, Sonntag, 8 bis 18 Uhr, Frühstück: bis zur Mittagszeit

Adresse: Arndtstraße 29, 66121 Saarbrücken

Kontakt: 0681 62855

Das Kulturcafé in der Nähe des Rathaus St. Johann bietet Frühstück und Brunch an. Ob herzhafte Pfannkuchen und Burger oder doch lieber die klassischen Croissants und Rührei - hier wird jeder Frühstückstyp glücklich. Wer sich nach dem Frühstück noch für einen Kuchen oder lieber ein ordentliches Mittagessen entscheidet, dem steht ein großes Angebot offen. Auch in puncto Getränken, ist für jeden etwas dabei: ein Glas Sekt oder lieber eine Tasse Kaffee, die Auswahl ist groß.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 8:30 bis 0 Uhr, Sonntag, 9 bis 0 Uhr, Frühstück: Montag, 8:30 bis 11:30, Samstag bis 12 Uhr, Sonntag 9 bis 12:30 Uhr

Adresse: Sankt-Johanner-Markt 24, 66117 Saarbrücken

Kontakt: 0681 3799200

Ob Frühstück, Brunch oder einfach eine kleine Mahlzeit zwischendurch: Das Café Luuc verzückt mit seinem gerösteten Blumenkohl, warmen Bananenbrot und dem Hummus-Teller Hilde ganz Saarbrücken. Die weiblichen Gerichte hier sind vegan, die männlichen vegetarisch, Wurst und Fleisch gibt es nicht. Die Frühstücksplatte „Bruno“ bietet für 13 Euro unter anderem ein Bio-Ei, Käse, Avocado, einen Curry-Dattel-Aufstrich, ein Mini-Müsli und Marmelade aus eigener Herstellung.

Zwei junge Frauen füllen sich ihre Teller auf einem Frühstücks-Büffet in einem Café. Foto: dpa/Fabian Strauch

Öffnungszeiten: Montag, 10 bis 18:30 Uhr, Donnerstag und Freitag 10 – 22 Uhr, Samstag 9.30 Uhr bis 22 Uhr, Sonntag 9.30 bis 18.30 Uhr, Mittwoch und Donnerstag Ruhetag.

Adresse: Türkenstraße 17, 66111 Saarbrücken

Kontakt: 0681 88379849

(bel)