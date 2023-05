„Tee Stricker“ in Saarbrücken „Ich glaube nicht, dass ein einzelnes Teegeschäft auf der ganzen Welt mehr Auswahl bietet“

100 Gramm Tee für 400 Euro: Der japanische Grüntee ist das Teuerste, was Stefan Stricker zu bieten hat in seinem Geschäft in der Europa-Galerie. Es geht noch teurer. Auch Tees für 1000 Euro hatte er schon da, sagt der Chef. Und selbst das sind wahre Schnäppchen im Vergleich zu Rekordpreisen von weit über 100 000 Dollar, die in der Szene schon mal erzielt werden.