Langzeitpflege war Thema im SZ-Ältestenrat Der größte Pflegedienst im Saarland ist die Familie

Am Dienstag, 23. Mai, war „Tag des Grundgesetzes“ in Deutschland. Im ersten Artikel des Grundgesetzes heißt es: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das solle auch für Menschen im Alter, besonders für die mit Pflegebedarf gelten, meint Armin Lang, Vorsitzender des VdK Saarland. Was das bedeutet, erklärt Lang dem SZ-Ältestenrat am Dienstag in der Kantine der Saarbrücker Zeitung. Susann Breßlein, ehemalige Geschäftsführerin des Klimikums Saarbrücken und seit einem Jahr Vorsitzende des Ältestenrates, begrüßt die Anwesenden und führt gemeinsam mit Lang ins Thema ein. Eine Teilnehmerin aus dem Rat habe sich das Thema gewünscht, so Breßlein. Als es um ihren eigenen Pflegegrad ging, sei sei vom bürokratischen Aufwand überrollt worden. Sie mache sich Sorgen um Menschen, die sich nicht mehr alleine darum kümmern könnten und niemanden hätten, der das für sie tut. In Würde alt werden – das ist eine der Forderungen des VdK-Sozialverbandes. Was damit alles zusammenhängt und was passieren muss, dass das auch in Deutschland gelingt, machte Lang in seinem einstündigen Vortrag deutlich.