Saarbrücken : Streit um die abgesagte Feier zum Einstand von OB Conradt

Saarbrücken Der künftige Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) und sein Stellvertreter, Bürgermeister Ralf Latz (SPD), haben ein Problem. Einer von beiden sagt nicht die Wahrheit. Es geht um Conradts Amtseinführung.

Die sollte am 1. Oktober im Burbacher E-Werk sein und rund 26 000 Euro kosten. Conradt hat die Party am Dienstag abgesagt. Sie sei zu teuer. Er habe „erst im Zuge einer Presseanfrage“ erfahren, dass Latz das E-Werk gebucht habe und wie viel die Feier konkret kostet, sagte Conradt und wiederholte das am Mittwoch. Dem hat Latz nun widersprochen. „Herr Conradt hatte sich für das E-Werk entschieden“, teilt er mit. Einig sind die beiden nur in einem Punkt: Die Feier wird abgesagt.