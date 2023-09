Geplantes Konzert der Deutschen Radiophilharmonie Steht die Wiedereröffnung der Congresshalle am Sonntag auf der Kippe?

Seit über einem Jahr wird die in die Jahre gekommene Congresshalle in Saarbrücken renoviert. Ursprünglich sollte sie bereits Ende März wieder ihre Pforten öffnen. Am Sonntag (10. September) soll es nun endlich so weit sein. Mit einem Konzert der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern (DRP) soll die Halle wieder eröffnet werden. Wenn alles gut geht. Denn drei Tage vor der Wiedereröffnung ist längst nicht alles fertig, wie die SZ auf Nachfrage am Dienstag erfuhr.