Streit um Sonderangebot ein Jahr nach Massaker in Israel Saarbrücker Restaurant reagiert auf Antisemitismus-Vorwurf

„Ihr arabischen Dreckschweine“, „ekelhaftes Pack!!“, „Dass sowas hier in Deutschland leben darf, ist skandalös... weg mit Euch!!!“: Mehr als 100 E-Mails mit teils wüsten Beschimpfungen und Beleidigungen hat der Saarbrücker Gastronom Mohamed Rahman, ein gebürtiger Ägypter, in den vergangenen Tagen erhalten. Seit er in seinem Restaurant „Habiba“ in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Sonderangebot präsentiert hat: drei Schawarma-Rollen für zehn Euro. Schawarma, eine Art Kebab, kostet im „Habiba“ für gewöhnlich 7,50 Euro. Am Montag aber sollte es deutlich billiger sein.