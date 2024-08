Bange Stunden in Saarbrücken So liefen die Evakuierung und die Bomben-Entschärfung am Hauptbahnhof ab (mit Fotos)

Saarbrücken · In der Nähe des Saarbrücker Hauptbahnhofes ist am Sonntagmorgen eine rund 80 Jahre alte Fliegerbombe entschärft worden. Es brauchte eine Stunde, zwei Sprengstoff-Experten und einen Baggerfahrer, bis alle wieder zurück in ihre Wohnungen konnten. Doch trotz aller Vorwarnungen – nicht alle Anwohner wussten Bescheid.

Teile der Saarbrücker Innenstadt sind am Sonntagamorgen abgesperrt, Anwohner evakuiert worden. Nur vereinzelt sieht man noch Menschen. Foto: Christine Funk

