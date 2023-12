„Heute gegen Eintracht siegen, nächstes Jahr ab Frankfurt fliegen“ Der Ludwigspark erlebt sein nächstes DFB-Pokal-Wunder – die große FCS-Reportage

Aus Passantenpulks in der Innenstadt von Saarbrücken blitzen bereits kurz vor 16 Uhr am Mittwochnachmittag einzelne blau-schwarze Schals und Mützen hervor – die Farben des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Der spielt um 18 Uhr im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt im heimischen Ludwigsparkstadion. Der Sensationssieg gegen den Rekordmeister Bayern München mit 2:1 fünf Wochen zuvor an gleicher Stätte war Voraussetzung dafür. Es ist schon einiges los in der Stadt, vor allem was das Polizeiaufgebot angeht. Polizeibus reiht sich an Polizeibus, die Polizisten versammeln sich in Grüppchen, stehen Rücken an Rücken in ihren schweren Schutz-Uniformen vor den Bussen. Es wirkt, als machten sie sich auf das Schlimmste gefasst.