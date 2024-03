Amtswechsel an der Universität des Saarlandes „Impulsgeber und Brückenbauer“ – so emotional war der Abschied von Uni-Präsident Manfred Schmitt

Ein besonderer Abend war es weniger deshalb, weil die Stabübergabe an der Spitze der Universität des Saarlandes nun mal selten ist – die letzte liegt sieben Jahre zurück. Nein, dies war nicht einfach eine protokollarische Verabschiedung. Dazu schwang zu viel Sympathie und Herzblut mit, weshalb die „feierliche Übergabe des Präsidentenamtes“ zur Feierstunde des (gesundheitlich bedingt) vorzeitig ausscheidenden Manfred Schmitt wurde. „Wir tragen dich durch den Abend, lieber Manfred“, meinte Uni-Vize Roland Rolles, der die Moderation übernahm, gleich zu Beginn. Dass alle sich im überfüllten Saal am Ende von ihren Sitzen erhoben, um Schmitt Wertschätzung und Dankbarkeit zu zollen, hatte am Mittwoch in der Aula der Universität mindestens so viel Symbolkraft wie die Übergabe der Präsidentenkette an den neuen und damit 18. Präsidenten der Universität des Saarlandes im Jahr 76 seit ihrer Gründung, Prof. Ludger Santen.