Unwetter in Bayern und an der Saar Hochwasserschutz steckt noch in den Kinderschuhen – dem Saarland fehlen Anpassungsstrategien

„Insgesamt ist Deutschland ganz gut aufgestellt“, bilanziert der Hochwasserexperte Holger Schüttrumpf. Die Maßnahmen seien auf dem Weg, es tue sich viel. Das Thema sei insgesamt sehr komplex, weil unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen. Als Beispiele nennt er Landwirte, die ihre Flächen nicht als Überschwemmungsräume zur Verfügung stellen wollten. Oder Menschen, die es ablehnten, hohe Mauern vor der Tür zu haben. Auch die Aufmerksamkeit sei schwankend, sagt Schüttrumpf. „Wenn wieder alles überflutet wird, dann schreien alle nach bestem Hochwasserschutz. In Zeiten, in denen die Sonne scheint, ist das Thema wieder nicht so prioritär.“