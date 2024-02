„Ein bedeutender Deal für die Menschen im Saarland“ Revolution im Busverkehr im Saarland: Saarbahn bekommt 28 Wasserstoffbusse

Wo kommt der her? Perspektivisch soll der Wasserstoff ab 2026 vom noch zu bauenden „HydroHub Fenne“ des Energieunternehmens Steag kommen. Dieser „grüne“ Wasserstoff soll die Tankstelle am Busbetriebshof der Saarbahn in der Malstatter Straße in Saarbrücken befüllen. Auch das Vergabeverfahren für die Tankstelle sei zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen. Die Saarbahn will hier rund sieben Millionen Euro investieren. Auch die Tankstelle sei vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) mit rund drei Millionen Euro gefördert – sie soll bis Ende des Jahres fertig sein. Bis sie steht, könnten die Busse wohl auch eine bestehende Tankstelle in Gersweiler nutzen.