Seine Fälle, seine Erinnerungen Saarbrücker Rentner hilft seit über 30 Jahren Opfern von Verbrechen

„Opa missbraucht Enkelin“ lautet die grausige Überschrift des Saarbrücker Zeitungsartikels vom September 1996. Es ist der Fall, an den Lothar Ranta sich am besten erinnern kann. Der 81-Jährige ist seit über 30 Jahren Opferhelfer beim Weißen Ring. Seine Fälle sammelt er – 325 sind es insgesamt laut seiner Liste. Zeitungsartikel, anonymisiert natürlich, aber Ranta erkennt die Geschichten wieder, die hinter den schwarzen Zeilen auf grauem Papier stecken, und kann sie seinen Fällen zuordnen. Grußkarten von Opfern, die er betreut hat, Beschreibungen dessen, was passiert ist, fein säuberlich in dicken Aktenordnern sortiert, reihen sich in einem Regal über seinem Schreibtisch im Wohnzimmer der Dreizimmer-Wohnung in Malstatt.