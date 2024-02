Vor Landgericht in Saarbrücken Eine Anklage wie aus einem Horrorfilm – Prozess wegen schwerer Kindesmisshandlung gestartet

Wer sagt die Wahrheit? Haben Pflegeeltern ihre fünf Pflegekinder in ihrem Haus in Mettlach-Tünsdorf über Jahre schwer misshandelt und gefoltert? Oder hegen die ehemaligen Pflegekinder einen Groll gegen das Ehepaar und beschuldigen sie zu Unrecht schwerster Straftaten? Das herauszufinden ist in den kommenden Monaten die Aufgabe der großen Jugendkammer des Saarbrücker Landgerichts.