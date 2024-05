Krebstherapie aus einer Hand Spezielle ambulante Versorgung für Krebskranke

Saarbrücken/Völklingen · Das Saarbrücker Caritas Klinikum und das SHG-Klinikum Völklingen bieten federführend Krebspatienten eine besondere „ambulante spezialfachärztliche Versorgung“ an. Bei diesem relativ neuen Konzept arbeiten Spezialisten in Kliniken und Arztpraxen Hand in Hand.

27.05.2024 , 13:12 Uhr

Bei der sogenannten ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) kümmert sich ein Team von niedergelassenen Medizinern und spezialisierten Krankenhausärzten um die Patienten. Federführend sind das Caritas-Klinikum in Saarbrücken und das SHG-Klinikum in Völklingen. Foto: Getty Images/LaylaBird