Insolvenz : Bei Fleischwaren Schröder bis zu 170 Kündigungen

Saarbrücken Der Saarbrücker Traditionsbetrieb Schröder Fleischwaren wird sich von mehr als einem Drittel seiner Mitarbeiter trennen und bis zu zwölf der 20 Filialen schließen.

Dies kündigte der mit der Sanierung des Unternehmens beauftragte Insolvenzexperte Franz Abel an. Die Belegschaft wurde Sonntagabend in einer Mitarbeiterversammlung informiert. Betroffen sind bis zu 170 der rund 480 Beschäftigten, vorwiegend aus den Filialen im Saarland und dem angrenzenden Rheinland-Pfalz. Auch in Verwaltung und Produktion soll Personal abgebaut werden. Scharfe Kritik kommt von Mark Baumeister, Landeschef der Gewerkschaft NGG: „Schröder wurde offenen Auges gegen die Wand gesegelt. Frühere Führungsverantwortliche haben einen Scherbenhaufen hinterlassen.“ Sanierer Abel komme sieben Jahre zu spät.