Zivilcourage Attacke gegen Busfahrer in Saarbrücken – helfender Rentner muss nun doch nichts zahlen

Dieter L. aus Schiffweiler ist immer noch berührt von der Resonanz, als er übers Telefon davon erzählt, was die vergangenen Tage bei ihm los war. Auslöser ist ein Artikel der Saarbrücker Zeitung. Der Text erzählt Dieter L.s fast unglaubliche Geschichte, beschreibt wie der 78-jährige Rentner aus Schiffweiler im September 2022 einem Busfahrer in Saarbrücken helfen muss – und am Ende dafür zahlen soll: 731 Euro.