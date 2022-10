„The Voice of Germany“ : Saarbrücker Sänger James Boyle erntet in den „Sing Offs“ Liebesbekundungen von Mark Forster

James Boyle ist seinem Stil auch in den „Sing Offs“ treu geblieben und entwickelt sich mit einem fulminanten Solo-Auftritt mehr und mehr zum Team-Liebling von Mark Forster. Hat es gereicht, um sich gegen seine drei deutlich jüngeren Kontrahenten durchzusetzen?

Dass James Boyle – der 54-jährige hauptberufliche Piercer aus Saarbrücken – in der aktuellen Staffel von „The Voice of Germany“ „mit keinem anderen Teilnehmer in diesem Jahr zu vergleichen“ ist, sieht wohl nicht nur sein Team-Coach Mark Forster so. Es fängt schon damit an, dass Boyle unter den „Talenten“ (wie die Kandidaten im Wohlfühl-Jargon der Sendung ausschließlich genannt werden) zu den ältesten gehört. Doch mit seinem langen weißen Bart, den riesigen Tunnel-Piercings in den Ohren und schrulligen Outfits bietet er auch optisch ein Kontrastprogramm zu seinen jungen, hippen Kontrahenten. „Mein Vater sieht von außen aus wie so ein Grufti, aber von innen ist er wie Zuckerwatte“, beschreibt Tochter Matilda ihren Papa. Und auch der Blues-Rock, dem Genre, in dem der große Mann mit der rauen Stimme zuhause ist, ist für die Sendung eher untypisch.