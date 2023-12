Jede dritte Frau betroffen Gewalt gegen Frauen – wie Betroffene Hilfe bekommen können

Momentan ist der Frauennotruf dabei, in Zusammenarbeit mit dem Frauenbüro Saarbrücken das Schutzkonzept „Luisa ist hier“ in Saarbrücken zu etablieren. Ob in Bars, Clubs, Restaurants oder Cafés: Frauen soll geholfen werden, wenn sie sich bedroht oder belästigt fühlen. Es kann ein unangemessener Spruch, eine ungewollte Berührung oder ein aufdringlicher Blick sein. All das sind Formen sexueller Belästigung. Mit der Code-Frage „Ist Luisa hier?“ können sich Frauen in einer solchen Situation zum Beispiel an das Personal einer Kneipe wenden, um diskret Hilfe zu bekommen und sich so unangenehmen Situationen zu entziehen. Benutzen kann eine Frau die Code-Frage immer dann, wenn sie sich unwohl fühlt, auch wenn sie etwa das Gefühl hat, KO-Tropfen bekommen zu haben. „Lieber benutzt man die Frage einmal zu viel, als einmal zu wenig“, meint Knerr.