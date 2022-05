Lesung in Saarbrücken am 5. Mai : „Es war ungerecht!“: Was Kult-Autor Martenstein über AKK, Lafontaine, Schröder und Günther Jauch denkt

Harald Martenstein gehört zu dem meistgelesenen Autoren Deutschlands. Er hat eine eigene Kolumne im Zeitmagazin, schreibt neuerdings auch für die Welt und ist laut Cicero einer der einflussreichsten Intellektuellen des Landes. Foto: Benjamin Zibner

Saarbrücken „Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff“ heißt das neue Buch von Deutschlands bekanntestem Kolumnisten Harald Martenstein (Zeitmagazin). Am 5. Mai liest der 68-Jährige in Saarbrücken. Wir konnten vorher mit ihm sprechen – über Schröder und Putin, Kramp-Karrenbauer und Lafontaine, die Feierfreude der Saarländer, Schnecken, Günther Jauch, Wein, Angst und den Tod.

Lieber Herr Martenstein, gemeine Frage zum Einstieg: Wie heißt die neue Ministerpräsidentin des Saarlandes?

MARTENSTEIN Auweia. Nein, so heißt sie natürlich nicht (überlegt). Ich habe sie gesehen am Wahlabend, den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Ihr Vorgänger Hans war leicht zu merken. „Arrivederci Hans“, das ist am Wahlabend im Saarland sicher oft gesungen worden.

Dazu ist nichts öffentlich geworden…

MARTENSTEIN Aber das Lied kennen Sie? Ein alter Hit der Italienerin Rita Pavone. Arrivederci Hans, das war der letzte Tanz. Das Licht geht an im Lokal, drum küss mich noch mal, bevor wir nach Hause gehen. Oder so ähnlich.

Oh, das müssen wir noch mal recherchieren, ob das bei der SPD-Wahlparty gespielt wurde… Was bekommen Sie in Berlin sonst so mit vom Saarland?

Martensteins neuestes Buch ist Mitte April erschienen. Foto: Verlag C.Bertelsmann

MARTENSTEIN Meine Hauptbeziehung zum Saarland ist das Max-Ophüls-Festival. Ich war mal Filmredakteur, da bin ich einige Male bei Ophüls gewesen. Einmal durfte ich sogar in der Jury sitzen. Ich erinnere mich noch, dass wir Lafontaine getroffen haben, es gab einen Empfang und da lief die ganze Zeit ein Hund herum. Der hat Lafontaine interessiert am Hosenbein geschnuppert. Lafontaine war wahnsinnig nett und locker. Jetzt ist er ja endgültig aus der Politik verschwunden. Er ist ein bisschen verbittert, so mein Eindruck.

Hat sein politisches Ende irgendwelche Emotionen bei Ihnen geweckt?

Legendär: Schröder und Lafontaine 1997 vor der Saarschleife. „Lafontaine war wahnsinnig nett und locker“, erinnert sich Martenstein an eine Begegnung in Saarbrücken. Foto: dpa/Oliver Berg

MARTENSTEIN Eigentlich nicht, auch keine Schadenfreude. Ich bin in vielen Punkten anderer Ansicht gewesen, aber er war schon ein guter Redner und einer, der Farbe in die Politik gebracht hat. Aber ich bin froh, dass er sich, als es um die Deutsche Einheit ging, nicht durchsetzen konnte. Wollte er nicht zwei deutsche Staaten? Die Nato mochte er auch nicht. Dann wäre heute vielleicht Ostdeutschland in einer ähnlichen Situation wie die Ukraine.

Lafontaine hat in unserer Zeitung zum Abschied noch bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat vom guten Wein erzählt, der früher im Landtag ausgeschenkt wurde – „jeder Schluck fünf Mark!“

MARTENSTEIN Ja, der Wein ist immer gut gewesen in Saarbrücken, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.

Annegret Kramp-Karrenbauer und Tobias Hans Anfang 2018. Foto: dpa/Oliver Dietze

Bei unserem letzten Gespräch vor fünf Jahren haben Sie die „reizende Altstadt“ Saarbrückens gelobt und die Lebensfreude im Land, die „grundsätzliche Feierbereitschaft“. Gibt es dazu etwas zu ergänzen?

MARTENSTEIN Die ständige Feierbereitschaft verbindet das Saarland mit meiner Heimat Mainz, wir haben eine ähnliche Mentalität. Die Saarländer sind auch lebenslustig und verstehen Spaß. Und wer Spaß versteht, ist nicht so schnell beleidigt. Ein Problem unserer Gesellschaft im Moment ist ja, dass alle immer sofort beleidigt sind. Alle haben immer Angst, dass jemand ihre Gefühle verletzt. Verletzte Gefühle gehören leider zum Leben. Damit muss man klarkommen.

Vor fünf Jahren sagten Sie, es hätte noch nie „eine so aufgeheizte und aggressive Stimmung“ gegeben im Land. Wie schätzen Sie die Lage heute ein?

MARTENSTEIN In dieser Hinsicht hat sich nicht viel geändert. Wohltuend finde ich es aber, dass es wieder Regierung und Opposition gibt in Deutschland, das ist gut für eine Demokratie. In der Ära Merkel hatte ich manchmal das Gefühl einer Allparteien-Koalition, abgesehen von der AfD. Ich finde die „Ampel“ nicht schlecht, obwohl sich da sehr unterschiedliche politische Partner mühsam zusammengerauft haben.

Hand aufs Herz: Hätten Sie an diese Wiederauferstehung der SPD geglaubt?

MARTENSTEIN Fast niemand hat daran geglaubt. Ich wäre ein Angeber, würde ich das behaupten. Der SPD-Erfolg hängt natürlich damit zusammen, dass die CDU inhaltlich vollkommen entkernt war. Niemandem war begreiflich zu machen, warum man ausgerechnet CDU wählen sollte.

Von Herrn Laschet hat man praktisch auch nie wieder was gehört...

MARTENSTEIN Stimmt, Laschet hieß ja der CDU-Kandidat. Er hat einen sympathischen Eindruck gemacht, aber das war’s dann auch. Ich hab ihm nicht übel genommen, dass er an der falschen Stelle gelacht hat bei der Flutkatastrophe, eine dumme Panne, das kann passieren. Aber ich habe nie verstanden, warum gerade er Kanzler werden soll.

Da wäre Kramp-Karrenbauer vielleicht doch besser gewesen?

MARTENSTEIN Klar, es war ungerecht, was mit AKK passiert ist. Dass sie abgehalftert wurde wegen irgendwelcher Fehlerchen, die so weltbewegend nicht waren. Schade, ich bin gespannt, was aus ihr wird. Was macht eigentlich jetzt Hans?

Er sitzt im Landtag.

MARTENSTEIN Dann hat er ja sein Auskommen.

Reden wir über Harald Martenstein. Was macht der Fersensporn, schmerzt der Fuß noch arg?

MARTENSTEIN Mein Fersensporn ist verschwunden. Es hatte mir jemand empfohlen, immer Steinchen in den Schuh zu legen. Das hat Wunder gewirkt. Aber man hat ja ständig Wehwehchen als Hochbetagter, irgendwas ist immer.

Jane Fonda hat die Tage in der Süddeutschen Zeitung über ihre künstlichen Gelenke gesprochen und erzählt, dass sie sich mit 84 „richtig jung“ fühle. Geht es Ihnen mit Ende 60 ähnlich gut?

MARTENSTEIN Ja, es geht mir gut, danke. Künstliche Gelenke habe ich noch keine. Jane Fonda ist ein Beispiel dafür, dass man mit Schönheitsoperationen auch Glück haben kann. Bei ihr ist das Kunstwerk gut gelungen.

Haben Sie schon welche hinter sich?

MARTENSTEIN Das würde in meinem speziellen Fall nicht viel bringen. Fettabsaugen wäre vielleicht manchmal sinnvoll.

Ihr neues Buch beginnt mit vielen Gedanken zum Älterwerden.

MARTENSTEIN Das ist natürlich im Laufe der Jahre als Thema wichtiger geworden, auch weil ich mich da immer kompetenter fühle.

Sie schreiben, Demenz mache Ihnen mehr Angst als der Tod.

MARTENSTEIN Gegen den Tod kann man eh nix machen. Die Vorstellung, dass allmählich das Licht ausgeht, ist beängstigend. Ich habe das in der Familie mehrfach erlebt, bei meiner Großmutter und meiner Mutter. Mein Vater hatte das Glück, dass er bei klarem Verstand gestorben ist mit fast 90. Aber tun kann man nicht viel, wenn man morgens irgendwann seine Brille sucht und man findet sie im Kühlschrank, in der Butter steckend.

Ihr Buch trägt den Untertitel „Optimistische Kolumnen“. Warum?

MARTENSTEIN Wir leben in einer Art Angst-Zeitalter. Es gibt so viele Dinge, die den Menschen begründet Angst machen, der Krieg natürlich, der Klimawandel, Corona, die Inflation und so weiter. Pessimismus aber ist eine unproduktive Geisteshaltung und läuft letzten Endes auf Passivität hinaus. Optimismus heißt, wir machen was. Wir versuchen, das Ruder rumzureißen. Ich versuche, Optimist zu sein, das ist die mir sympathischere Haltung, auch wenn ich mir über dies und das auch Sorgen mache. Ich glaube aber, dass vieles von dem, was an offenkundig Unvernünftigem heute passiert, unmöglich das letzte Wort der Geschichte sein kann.

Sie denken also, dass sich die Welt noch zum Besseren wenden kann?

MARTENSTEIN Zu Pessimismus besteht auch deshalb keine Veranlassung, weil wir alle trotz der ganzen Probleme und berechtigten Sorgen heute länger und besser leben als wahrscheinlich je eine Generation vor uns. Das muss man sich klarmachen. Bei Yuval Harari, dem israelischen Historiker, habe ich gelernt, dass die statistische Wahrscheinlichkeit, in einem Krieg zu sterben oder an Hunger, noch niemals in der Geschichte so gering war wie heute. Und zwar weltweit. Ein Atomkrieg würde das natürlich ändern.

Aber können Ihre für das Buch ausgesuchten Kolumnen, fast 70 sind es, fast alle entstanden zwischen Sommer 2018 und Sommer 2021, den optimistischen Untertitel einhalten?

MARTENSTEIN Mal so, mal so. Früher habe ich immer auf Teufel komm raus versucht, komisch zu schreiben. Aber ich habe gemerkt, dass das nicht funktioniert, Humor ist stimmungsabhängig. Heute schreibe ich jede Woche so, wie ich mich fühle. Das ist besser, dann wird der Text ehrlicher.

Der Haupttitel des Buches heißt „Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff“. So heißt ein Lied von Udo Jürgens, auch Jürgen Drews singt die Zeile in einem Ballermann-Hit – wem fühlen Sie sich näher?

MARTENSTEIN Jürgen Drews singt das auch? Wusste ich gar nicht. Ich fühle mich auf jeden Fall Udo Jürgens näher, er ist ja doch der etwas bedeutendere Künstler, ein bisschen unterschätzt für meinen Geschmack. Toller Chansonnier, auch ein wunderbarer Komponist. Ich mag viele seiner Lieder, und es ist schon das zweite Buch, das ich nach einem Song von ihm benenne, das erste war „Jeder lügt, so gut er kann“. Ich werde aber wahrscheinlich nie ein Buch mit dem Titel „Es wird Nacht, Senorita“ oder „Griechischer Wein“ veröffentlichen. „Ein ehrenwertes Haus“, das ginge schon.

Musik – lassen Sie sich inspirieren davon beim Schreiben?

MARTENSTEIN Das kommt vor. Ich brauche nicht zwingend Musik, um zu schreiben, aber ich kann die Stimmungslage meiner Texte durch Musik beeinflussen. Das ist dann manchmal AC/DC, manchmal höre ich aber auch Edith Piaf oder Jacques Brel.

Sind ansonsten zur Inspiration bei Ihnen Alkohol oder Drogen im Spiel?

MARTENSTEIN Wenn ich in die Schlussphase gehe, gieße ich mir schon mal ein Glas Weißwein ein.

Zufällig was von Günther Jauch, der ja an der Saar ein Weingut besitzt? Schon mal dort gewesen?

MARTENSTEIN Nee, da war ich noch nie und seinen Wein kenne ich leider nicht. Ich hab mal den Wein bestellt, den Brad Pitt und Angelina Jolie zusammen in Frankreich produzieren ließen, ein Rosé war das, schmeckte ganz gut. Viele Prominente widmen sich inzwischen ja hobbymäßig dem Weinbau.

Ich hatte letztens einen Rosé von Kylie Minogue im Glas... Den Jauch-Wein bekommen Sie übrigens bei Aldi, bei Aldi Süd zumindest.

MARTENSTEIN Jauch hat es zu Aldi geschafft? Das ist die Krönung einer Karriere.

So ein Weingut an Saar, Mosel oder am Rhein ist für Sie als gebürtiger Mainzer kein Modell?

MARTENSTEIN Ich hab nicht genug Geld dafür. Du musst den Weinberg erst mal kaufen und dann natürlich das Personal bezahlen. Für einen Weinberg reicht es bei Kolumnisten nicht.

Wenn man Sie googelt, schlägt einem die Suchmaschine interessante Namen vor, Gerhard Schröder, Christoph Schlingensief, Jan Fleischhauer, Axel Hacke. Fühlen Sie sich da wohl?

MARTENSTEIN Fleischhauer und Hacke sind auch Kolumnisten, über Schlingensief hab ich öfter geschrieben. Schröder wundert mich. Ich hab jedenfalls mit Gazprom nichts am Hut.

Was denken Sie über den Ex-Kanzler?

MARTENSTEIN Es ist traurig. So schlecht war Schröder als Kanzler nicht, finde ich. Und niemand hat etwas dagegen, wenn ehemalige Kanzler Geld verdienen, hat Helmut Schmidt auch gemacht. Man sollte diese Einkünfte aber irgendwie mit der Kanzlerrente verrechnen. Aber Gazprom? Offensichtlich ist Schröder ja wirklich mit Putin befreundet oder es gewesen. Dass man mit einem Freund nicht sofort bricht, wenn der einen Fehler macht, verstehe ich. Schröder hätte aber seinen Posten sofort niederlegen müssen, man kann da nicht mitmachen. Man kann kein russisches Geld verdienen, wenn gerade Russland einen extrem brutalen Angriffskrieg führt. Das geht nicht. Der frühere österreichische Kanzler Kern zum Beispiel hat sein Amt bei der russischen Staatsbahn nach Kriegsbeginn niedergelegt.

Zurück zum Buch und zur Lesung. Sie reisen mit der Bahn ins Saarland?

MARTENSTEIN Nach Saarbrücken ist es ein ganz schöner Ritt von Berlin aus. Leider ist die Fluganbindung sehr schlecht geworden, so dass ich mit dem Zug fahren werde. Von Berlin gesehen liegt Saarbrücken am Ende der Welt. Nur Trier ist noch schwieriger zu erreichen.

„Hochbett“ heißt die zweite Kolumne. Gibt es Ihr Hochbett noch?

MARTENSTEIN Nein, wir sind umgezogen, von Kreuzberg nach Charlottenburg. Mein kleiner Sohn hat wieder ein Hochbett bekommen, ich aber habe aus Gründen, die ich in der Kolumne schildere, darauf verzichtet. Es ist für einen Mann meines Alters sehr unpraktisch.