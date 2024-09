Ein „Realitätsschock, der alles in Frage gestellt hat“ Saarbrückerin über ihre Abtreibung: „Dieses Dilemma war schon echt schwierig für mich“

Ausgeliefert sein, auf diesen Ausdruck kommt Rebecca Kirch (Name von der Redaktion geändert) immer wieder zurück, wenn sie von ihrer Schwangerschaft erzählt. Von einer Schwangerschaft, die ungeplant war. Ungewollt. Die sie so schnell wie möglich beenden wollte. Und die sie trotzdem als eine der „prägendsten Erfahrungen“ in ihrem Leben beschreibt, als „Realitätsschock, der alles in Frage gestellt hat“. Es ist stürmisch an diesen Nachmittag in Saarbrücken, ein Sommergewitter verdunkelt den Himmel, Wind und Regen peitschen durch die Straßen. Drinnen, auf Kirchs Gesicht: Ruhe. Sie wählt ihre Worte mit Bedacht, immer wieder macht sie lange Redepausen. Scheint noch einmal in sich hineinzuhören, nachzufühlen, wie das war, damals vor drei Jahren.