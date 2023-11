Zustand „ungenügend“ Kaputte Lager könnten versagen – Saarbrücker Johannisbrücke muss gesperrt werden

Saarbrücken · Die Johannisbrücke zwischen der Autobahn A623 und der Dudweiler Landstraße in Saarbrücken ist in einem sehr schlechten Zustand. Sie muss 2024 repariert und gesperrt werden. Die Liste der Mängel ist so lang, dass die Zustandsnote jetzt auf „ungenügend“ herabgestuft wurde.

12.11.2023 , 13:23 Uhr

Die Johannisbrücke wird Anfang 2024 für dringende Reparaturarbeiten gesperrt. Die Lager auf denen das Gewicht des Brückenoberbaus ruht, sind defekt und müssen ausgetauscht werden. Nur eines von vielen Problemen an der 56 Jahre alten Brücke. Foto: BeckerBredel

„Was ist nur mit der Johannisbrücke los?“, das fragen sich aktuell viele Autofahrer, die normalerweise über die Brücke zwischen der Autobahn A623 und der Dudweiler Landstraße nach Saarbrücken ein- und auspendeln. In den letzten Tagen war die 56 Jahre alte und 340 Meter lange Stahlverbundbrücke über den Saarbrücker Güterbahnhof erneut für eine Überprüfung gesperrt. Nach inzwischen vier Sonderprüfungen seit April 2022 steht fest: Der Johannisbrücke geht es sehr schlecht.