Deutsche Bahn Zug zwischen Saarbrücken und Würzbach – Regionalbahn fällt im Juli zweimal aus

Am 18. August 2023 wurde die Zugverbindung aufgrund von Personalmangel im Stellwerk kurzfristig eingestellt. Weitere Ausfälle folgten am 2. September 2023. Wegen einer ungewöhnlich hohen Zahl an Krankmeldungen schränkte die DB Regio den Verkehr über die Weihnachtszeit bis zunächst 7. Januar 2024 ein. Bernhard Marschall vom Verein zur Förderung des Schienenverkehrs kritisierte damals die mangelnden Investitionen und verwies auf historische Infrastrukturprobleme.