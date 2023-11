Ex-Geschäftsführer Edlinger im Visier der Ermittler Hausdurchsuchung bei der Saarbahn – die Vorwürfe im Detail

Hausdurchsuchung in den Geschäftsräumen der Saarbahn GmbH und der Stadtwerke Saarbrücken GmbH in Saarbrücken. Beamte des Landespolizeipräsidiums haben „bereits letzte Woche eine Durchsuchung durchgeführt“, bestätigt Ulrike Reimann, Sprecherin der Saarbrücker Stadtwerke, in einem Schreiben. Die Beamten seien „von der Geschäftsführung und den Mitarbeitern bei ihren Untersuchungen pflichtgemäß unterstützt“ worden, schreibt sie weiter. Und: „Zum Inhalt des laufenden Verfahrens können wir uns nicht äußern.“ Die Saarbahn GmbH gehört zum Saarbrücker Stadtwerke Konzern, der eine hundertprozentige Tochter der Landeshauptstadt Saarbrücken ist. Die Saarbahn ist für Busse und Straßenbahn zuständig.