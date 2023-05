Kritik an OB Uwe Conradt „Guerilla-Gärtner“ wollen Saarbrücken grüner machen – aber haben Probleme mit der Stadt

Auch in Saarbrücken prägt viel Ashalt das Stadtbild. Doch es gibt sie, die grünen Oasen. Und zwar nicht nur am Staden oder im Deutsch-Französischen Garten. Sondern sogar mitten auf der Mainzer Straße. Genauer gesagt an der Ecke Mainzer Straße/Arndtstraße. Fast das ganze Jahr über grünt und blüht es dort ordentlich: von Forsythien und Rosmarin über Lavendel und Flieder bis hin zu Tulpen, Rosen und Schwertlilien.