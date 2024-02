1,5 Meter hoher Fels stürzte auf Bundesstraße Nach Felssturz: B 406 bei Saarbrücken-Güdingen wieder für Verkehr freigegeben

Anfang Januar kam es am dort angrenzenden Hang infolge von Starkregen zu einem Felssturz. Die herabgestürzten Felsbrocken auf der Straße sowie im Hang wurden in den vergangenen Wochen von einer Fachfirma gesichert, zerkleinert und abtransportiert. Anschließende Untersuchungen zeigten, dass an der Bruchkante ein noch größerer Felsüberhang sowie eine große Felsscheibe gesichert werden mussten. Als weitere Vorsichtsmaßnahme wurde außerdem ein Stahlnetz im Hang installiert.