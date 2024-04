Saartoto Glückspilz aus Saarbrücken gewinnt über eine halbe Million Euro im Lotto

Es ist bereits der dritte Großgewinn über 100 000 Euro in diesem Jahr, der ins Saarland geht. Zuvor hatte am 12. Januar ein Spieler aus dem Regionalverband Saarbrücken 295.917,50 Euro im Eurojackpot gewonnen. Am 27. Januar sicherte sich ein weiterer Glückspilz aus dem Landkreis Neunkirchen 100 000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6.