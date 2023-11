FCS-Spiel gegen Bayern drohte Absage Der „geknaubte“ Rasen im Ludwigspark-Stadion ist zum Fremdschämen – und typisch fürs Saarland

Manchmal ist es schon zum Fremdschämen. Warum bekommen wir Saarländer es nur schwerlich hin, mal nicht zu knauben? Wieder zu sehen am Ludwigspark-Stadion in Saarbrücken: Fast 50 Millionen Euro teuer, die Tribünen nicht komplett ausgebaut – und der Rasen säuft ab, wenn es ein paar Tage am Stück stark regnet. Selbst die Saarbrücker Stadtautobahn ist länger „bespielbar“.