Das war das Höchstgebot Frau versteigert Karte fürs Pokal-Halbfinale des FCS gegen FCK – das ist der traurige Grund

Damit dieser Wunsch auch einem anderen Menschen erfüllt werden kann, hat Gabriel die Versteigerung ins Leben gerufen. Den Erlös möchte sie komplett spenden an das St. Jakobus Hospiz in Saarbrücken und an den Malteser Wunschwagen. Die Versteigerung auf Ebay lief Ostersonntag), 20.45 Uhr. Am Ende wurde das Ticket für 406 Euro versteigert. Hinzu kommen noch mal 100 Euro von jemandem der anonym bleiben möchte. Es wird noch eine Summe X hinzukommen“, teilte Gabriel am Ostermontag via Facebook mit.