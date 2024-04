Beitrag bereits über 460 Mal geteilt Frau versteigert Karte fürs Pokal-Halbfinale des FCS gegen FCK – das ist der traurige Grund

Aus diesem Grund möchte sie nun eine ihrer Karten für das DFB-Pokal-Halbfinale des 1. FC Saarbrücken gegen Kaiserslautern an diesem Dienstag, 2. April, versteigern. So hochemotional wie die anstehende Pokalpartie sicherlich sein wird, ist auch ihre Idee hinter der Versteigerung. „Mein Mann Marco und ich durften durch viele helfende Hände an dem Spiel und dem bravourösen Sieg unseres FCS – Bayern München im Stadion dabei sein. Ohne die Hilfe, vom St. Jakobus Hospiz, dem Malteser Wunschwagen und vieler anderer lieber Menschen wäre uns dies nicht möglich gewesen“, schreibt Gabriel.