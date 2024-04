Neue Details zum Projekt Mammutprojekt Neubau Fechinger Talbrücke – jetzt gibt es gute Nachrichten für Autofahrer

Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Fechinger Talbrücke bleibt auch während ihres Neubaus in beiden Fahrtrichtungen befahrbar. Das sagte Carsten Chassard von der Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch bei einem Pressetermin mit dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Oliver Luksic (FDP), in seinem Planungsbüro in Neunkirchen. Der Verkehr soll ungehindert fließen. „Wir rechnen nicht mit großen Staus“, sagte Chassard weiter.