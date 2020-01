Schwache Wirtschaft : Saar-Landkreise bei Standort-Ranking auf hinteren Plätzen

Saarbrücken In einer Rangliste der wirtschaftlich stärksten Regionen Deutschlands haben die saarländischen Landkreise hintere Plätze belegt. Insgesamt seien für das Ranking 374 Landkreise und kreisfreie Städte verglichen worden, teilte das Magazin Focus Money mit.

Zu den bundesweiten Schlusslichtern zählt der Regionalverband Saarbrücken auf Platz 351 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 Plätze zurückgefallen. Auch der Kreis Merzig-Wadern (304) sowie der Kreis Neunkirchen (321) landeten weit hinten. Noch am besten schnitten der Kreis St. Wendel (212,5) und der Kreis Saarlouis (218) ab. Der Saarpfalz-Kreis (259) liegt im hinteren Mittelfeld. Die Berechnung basiert auf sieben Faktoren, darunter das Wirtschaftswachstum, die Arbeitslosenquote, das Bevölkerungswachstum und die Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem. Von den 50 am besten bewerteten Landkreisen und Städten liegen nur fünf nicht in Bayern oder Baden-Württemberg.