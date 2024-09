Brauchen wir längere Öffnungszeiten? Nach meinem Umzug nach Saarbrücken folgte eine unbequeme Überraschung

Ladenöffnungszeiten bis 22 Uhr sind in Deutschland so verbreitet, dass ich kurz nach meinem Umzug nach Saarbrücken einmal zu spät vor dem Supermarkt aufschlug und vor verschlossenen Türen stand. Ein Ladenschluss werktags um 20 Uhr kommt mir vor wie ein Relikt aus meiner Kindheit. Vermutlich stelle ich dadurch einen zu großen Anspruch an die Flexibilität des Einzelhandels unter Beweis. Diese Vermutung liegt nahe und lässt sich schwer überzeugend leugnen.