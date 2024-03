Nach FCS-Sieg gegen Gladbach Die Pokalsensation beweist, dass die Ludwigspark-Kritiker falsch liegen

Wie groß der Fußball ist, ist für viele nur schwer zu fassen. Dabei ist seine Sprache eine einfache, eine emotionale, eine sehr internationale. Die Pokalsensationen des 1. FC Saarbrücken lässt seine Größe gerade wieder greifbar werden. Die klassische Geschichte des Kleinen, der die Großen schlägt, mit Leidenschaft, mit Willen, mit kaum einer Chance, die er nutzt: Das erzeugt Sympathie in reinster Ausführung. In Südamerika, Afrika, Asien, in den USA, ja sogar in der Arktis wird manch einer denken: Dieses Saarbrücken – gut, da regnet es offenbar immer, das Stadion sieht auch etwas komisch aus, aber grundsätzlich scheint das ja ein wirklich sympathisches Städtchen zu sein. Ein ungeheuer wertvoller Imagegewinn für die Stadt. Was wohl solch eine Werbekampagne kosten würde?