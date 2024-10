„Was ich anhatte..“ Ausstellung in Saarbrücken zeigt die Kleidung von Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden

Ab 7. Oktober gastiert im Hauberisser Saal des Saarbrücker Rathauses die Wanderausstellung „Was ich anhatte..“. Die Journalistin und Ausstellungsmacherin Beatrix Wilmes zeigt darin Kleidung, die Opfer sexualisierter Gewalt zum Tatzeitpunkt trugen. Und will so darauf aufmerksam machen, dass sexualisierte Gewalt allen Frauen passieren kann – egal was sie anhaben. Im Interview erzählt sie vom Entwicklungsprozess der Ausstellung und was sie damit politisch erreichen will.