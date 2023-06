Christopher Street Day Landesregierung nimmt mit eigenem Wagen an CSD-Parade in Saarbrücken teil

Die saarländische Landesregierung nimmt an der Parade zum diesjährigen Christopher Street Day in Saarbrücken teil. Wie das Sozialministerium am Freitag, 9. Juni, mitteilt, werden zwei Minister und der Chef der Staatskanzlei an der Veranstaltung in Saarbrücken teilnehmen. Das Saarland wird an der Parade mit einem eigenen Wagen teilnehmen.