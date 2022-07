Corona-Tests kosten jetzt Geld : Corona-Test-Chaos in Saar-Apotheken: „Schlimmste Befürchtungen bewahrheitet“

Die neue Corona-Testverordnung hat nach ihrem Start am Donnerstag in saarländischen Apotheken zum Chaos geführt. Das berichtet die Apothekerkammer. „Bereits wenige Stunden nach Inkrafttreten haben sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet.“

Die Test-Anbieter müssen im Einzelfall eine schriftliche Selbstauskunft einfordern, aus der hervorgeht, warum sich eine Person testen lassen will. Es sei ein „nicht hinnehmbarer Eingriff in die Privatsphäre“, wenn Testwillige zum Beispiel detailliert darlegen müssten, welche Veranstaltung in welchem Innenraum wo besucht werde, um in den Genuss eines Bürgertests zu kommen, so die Kammer. Dies auch für Familienfeiern zu fordern, sei „grotesk“.