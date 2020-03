Geschwindigkeitskontrollen : Blitzer auf A 620 erwischt 249 Temposünder

Saarbrücken Die Polizei hat am Dienstagabend auf der A 620 Geschwindigkeitsmessungen in Höhe der Bismarckbrücke in Richtung St. Ingbert durchgeführt. Nach nur drei Stunden waren 249 Autofahrer geblitzt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red