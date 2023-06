Acht Standorte betroffen Nach Sprengung in Tholey-Hasborn – Bank 1 Saar schließt weitere Geldautomaten

In Neunkirchen/Nahe und in der Ensheimer Straße in Sankt Ingbert wird das Unternehmen seine Geldautomaten in den SB-Filialen ebenfalls vorübergehend stilllegen. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Sicherheitsmaßnahmen an den acht Standorten noch weiter zu verstärken und der aktuellen Gefährdungssituation anzupassen, um die zurzeit deaktivierten Geldautomaten in Kürze wieder in Betrieb nehmen zu können“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Bank 1 Saar, Carlo Segeht.