Wegen Corona- und Norovirus : Aufnahmestopp am Wochenende am Caritas-Klinikum

Saarbrücken Hohe Infektionenzahlen legten Teile des Caritas-Klinikums am Wochenende lahm. Dabei ging es nicht nur um Corona.

Am Wochenende war die Versorgung von Akutpatienten am Caritas-Klinikum auf dem Rastpfuhl stark eingeschränkt. Teilweise musste die Einrichhtung für die Patientenversorgung abgemeldet werden. Grund dafür waren parallel aufgetretene Corona- und Norovirus-Infektionen sowohl bei Patienten als auch beim Personal. „Wie in vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit auch, wurde in Abstimmung mit der zentralen Rettungsleitstelle eine kurzfristige Abmeldung umgesetzt“, bestätigte auf Anfrage die Ärztliche Direktorin Margret Reiter. Jedoch seien Bereiche, die für die zeitnahe Patientenversorgung besonders wichtig seien wie die Intensivmedizin oder die Schlaganfall-Unit weiterhin offen gehalten worden. Das gleiche galt für Bereiche, die eine besondere Patientenbindung im Vorfeld beinhalten, wie die Geburtshilfe, oder in der Region nur am Caritas-Klinikum verfügbar sind wie die HNO. Seit Montag nimmt die Klinik am Standort St. Theresia wieder in allen Stationen Patienten auf.