Kostenpflichtiger Inhalt: Geständnis in Mord-Prozess : Tödliche Schüsse auf Familienvater in Püttlingen aus Wut und Eifersucht

(Symbolfoto). Foto: dpa/Britta Pedersen

Saarbrücken Eine 58 Jahre alte Saarländerin hat vor dem Landgericht zugegeben, dass sie ihren langjährigen Ex-Freund „aus Wut und Eifersucht“ erschossen hat. Der Mann hatte sich 2012 einer anderen Frau zugewandt und mit ihr eine Familie mit Kindern gegründet.

Warum erschießt eine damals 57 Jahre alte Frau mitten in Püttlingen auf offener Straße einen Familienvater (46) vor der Tür von dessen Massage-Praxis? Seit Bekanntwerden der Bluttat vom Februar dieses Jahres warten die Angehörigen des Opfers, Freunde, Bekannte und weite Teile der Öffentlichkeit auf die Antwort auf diese Frage nach dem „warum nur“. Jetzt wurde die Frage im mit Zuschauern und Medienvertretern voll besetzten Sitzungssaal des Schwurgerichts in Saarbrücken beantwortet.

In diesem wuchtigen, mit Holz verkleideten Saal aus der Kaiserzeit muss sich die vermeintliche Schützin, sie ist mittlerweile 58 Jahre alt, wegen heimtückischen Mordes verantworten. Der Oberstaatsanwalt wirft ihr konkret vor, am Abend des 7. Februar in Püttlingen dem 46-Jährigen vor dessen Praxis aufgelauert zu haben. Dabei sei die Sportschützin mit einer Pistole der Marke Heckler und Koch bewaffnet gewesen. Als der Vater von zwei kleinen Kindern seine Praxis gegen 19.22 verließ und die Tür absperren wollte, sei seine frühere Lebensgefährtin auf ihn zugegangen und habe vier Schüsse auf ihr arg- und wehrloses Opfer abgegeben. Anschließend habe sie sich in die Nachbarschaft des Anwesens begeben, die Pistole abgelegt und die Polizei informieren lassen. Dann sei sie zurück zum Opfer gegangen, habe dort auf die Polizei gewartet und sich widerstandslos festnehmen lassen.

Zum Prozessauftakt Ende Juli war diese Anklageschrift verlesen worden. Danach wurde der Prozess vertagt. Am zweiten Tag, heute, war eine umfangreiche Einlassung der Angeklagten zu ihrer Person und zur Sache geplant. Viele Medienvertreter und Zuschauern waren deshalb in den altehrwürdigen Sitzungssaal gekommen. Die Angeklagte – und damit die eigentliche Hauptperson dieses Tages – wirkte in dem großen Raum seltsam verloren. Sie machte sich ganz klein auf der wuchtigen Anklagebank. Mit verschränkten Armen und nach vorne gebeugt saß sie da. Die langen Haare mit Mittelscheitel vielen nach vorne und bedeckten das Gesicht der Frau. Sie sagte praktisch kein Wort.

Stattdessen redete ihr Pflichtverteidiger für die 58-Jährige. Der Anwalt kündigte an, dass er sich im Namen seiner Mandantin äußern werde. Und diese Äußerungen seinen denkbar kurz: Zur Person verweise man auf die umfassenden Angaben beim psychiatrischen Sachverständigen, der die Schuldfähigkeit der Angeklagten zur Tatzeit untersucht habe. Und mit Blick auf die Sache gebe die Beschuldigte folgende Erklärung ab: Sie räume den Tatvorwurf so ein, wie in der Anklage beschrieben. Das Motiv seien „Wut und Eifersucht“ gewesen. Und weiter, nach einer kurzen Pause zum Luftholen: „Sie bereut das, was passiert ist.“ Mehr möchte sie dazu nicht sagen.