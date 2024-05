Zeitzeugen erinnern sich Vor genau 80 Jahren begann die Zerstörung Saarbrückens

Der Krieg ängstigte die Menschen direkt vor der Haustür: Sirenengeheul tags wie nachts, Fliegeralarm, schnell ab in den nächsten Luftschutzbunker, um sich dort vor den von Jagdbombern herabfallenden Spreng- und Brandbomben zu schützen. So erlebten vor 80 Jahren viele Saarbrücker während des Zweiten Weltkriegs das Luftkriegsjahr 1944, das am 11. Mai mit einem heftigen Luftangriff von 57 US-Airforce-Bombern begann sowie in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober mit schwersten Angriffen britischer Bombergeschwader der Royal Airforce (RAF) auf die Landeshauptstadt seinen katastrophalen Höhepunkt fand. 22 Luftangriffe der Alliierten auf die Saar-Metropole wurden allein 1944 gezählt.