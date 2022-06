Original italienisch oder extravagant : Acht der besten Pizzerien und Restaurants für Pizza in Saarbrücken

Drei Pizzen werden mit einem Pizzaeisen auf Teller serviert. Foto: dpa/Arno Burgi

Saarbrücken Wer in Saarbrücken Pizza essen möchte, der wird schnell fündig. Ob italienisches Restaurant oder der kleine Pizza-Laden um die Ecke – die Auswahl ist groß. Doch welche Pizzerien sind wirklich lecker? Hier sind acht der besten in der Stadt.

Zum Mittag- oder Abendessen – und für manch einen sogar zum späten Frühstück: Pizza geht einfach immer. In Saarbrücken gibt es eine Vielzahl an Pizzerien. Vegane und vegetarische Optionen sind auch immer häufiger dabei. Genauso wie Pasta und Fleischgerichte, die fast alle Restaurants zusätzlich anbieten. Außerdem bieten die meisten Lokale mittlerweile auch Liefer- und Abholservice an, für alle, die sich die Pizza lieber gemütlich auf dem Sofa gönnen wollen. Tripadvisor und restaurantguru bieten auf ihren Webseiten unzählige Optionen. Um die perfekte Pizza in Saarbrücken zu finden, gibt es aus dieser Auswahl hier eine Übersicht der beliebtesten Pizzerien in ganz Saarbrücken.

1. Little Italy Püttlingen- Köllerbach

Die Pizzeria aus Püttlingen wirbt mit ihren originalen Rezepten. Wie der Name schon sagt, sind diese original italienisch, so wie es sich für eine klassische Pizzeria gehört. Schon bei den Vorspeisen auf der Menükarte gibt es viele Variationen. Vegan und vegetarisch, für den kleinen Hunger oder für Feinschmecker. Bei der Auswahl der Pizzen finden sich die klassischen Pizzen wie Salami, vegetarische Optionen, aber auch sogenannte Trendsetter Pizzen. Flammkuchen, Pasta und verschiedene Fleischvariationen werden ebenfalls angeboten.

Öffnungszeiten: täglich 11.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr

Adresse: Hauptstraße 3, 66346 Püttlingen

Kontakt: Webseite Little Italy

2. Per Tutti St. Arnual

Die Steinofen Pizzeria bietet die klassischen Gerichte an. Von Pizza, über Pasta, Fleisch und Salaten bis hin zu frischen Flammkuchen. Mit einer großen Speisekarte ist hier eine große Auswahl, auch an vegetarischen Optionen, gegeben. Die Pizzeria bietet sowohl online als auch per Telefon ihren Lieferservice an. Wer sich nicht sicher ist, ob der eigene Ort zum Liefergebiet gehört, kann dies aus der Webseite unter dem Reiter Liefergebiet einfach nachschauen. Dort wird auch der jeweilige Mindestbestellwert angezeigt.

Öffnungszeiten: täglich 11.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr

Adresse: Saargemünderstraße 97, 66119 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Per Tutti

3. L‘Osteria Saarbrücken

Eingerichtet im mediterranen Stil, bietet die L‘Osteria in Saarbrücken eine stilvolle Atmosphäre. Die Speisen passen sich diesem Stil an. Jedes Essen wird sehr geschmackvoll angerichtet und gerade für Feinschmecker gibt es einige Eigenkreationen. So findet man beispielsweise Maccheroncini Shrymps Carciofi auf der Menükarte. Für alle Pizzaliebhaber, gibt es eine extra Pizzakarte mit der Möglichkeit die Pizzahälften unterschiedlich belegen zu lassen. Die Besonderheit hier: der Pizzateig ist grundsätzlich vegan. Für die Kinder gibt es eine extra Karte, die auch einige Highlights bereithält. Wer anschließend noch Lust auf ein Dessert hat, kann sich auf hausgemachtes Tiramisu, Panna Cotta und andere Leckereien freuen. Es lohnt sich hier übrigens schon im Voraus zu reservieren.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 11 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag: 11 bis 0 Uhr und am Sonntag: 12 bis 0 Uhr

Adresse: Trierer Straße 33, 66111 Saarbrücken

Kontakt: Webseite L‘Osteria

4. Veggie House Saarbrücken

Das Veggie House in Saarbrücken ist zwar keine reine Pizzeria, bietet jedoch trotzdem eine Riesen-Auswahl an Pizzen und Pastagerichten. Das Besondere hier: die meisten Speisen sind vegetarisch und auf Wunsch auch vegan zubereitet. Außerdem gibt es eine Vielzahl an Belägen, egal ob mit Fleisch, pflanzlichen Ersatzprodukten, wie beispielsweise der vegetarischen Salami oder lieber Gemüse. Die Gerichte können online auch außerhalb der Öffnungszeiten schon aufgenommen und vorbestellt werden. Je nach Hunger gibt es drei verschiedene Größen, die bestellt werden können. Reservierungen im Restaurant selbst sind natürlich auch möglich.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 17 bis 22 Uhr, Montag ist Ruhetag

Adresse: Bergstarße 68, 66115 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Veggie House

5. Da Peppone Friedrichsthal

Original italienische Pizza und Pasta zum Liefern lassen: Da Peppone aus Freidrichsthal ist genau darauf spezialisiert. Das kleine Restaurant hat auch Sitzplätze, hat sich jedoch auf seinen Lieferservice spezialisiert. Die Pizzeria wirbt mit ihren besonderen Pizzaböden, die hauchdünn im eigenen Ofen zubereitet werden. Belag kann man auch vielen Angeboten auswählen. Dazu gibt es außerdem Pasta, Überbackenes und Salate.

Die Online Bestellung ist übrigens sogar möglich, wenn der Laden aktuell geschlossen hat. Die Bestellung wird dann einfach schon für später vorgemerkt.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag: 11.30 bis 14 Uhr, 17.30 bis 22 Uhr, Dienstag ist Ruhetag

Adresse: Saarbrücker Straße 66, 66299 Friedrichsthal

Kontakt: Webseite Da Peppone

6. La Galleria Saarbrücken

Italienische Pizza und mediterrane Küche: diese Kombination gibt es in der La Galleria in Saarbrücken. Die Pizzen gibt es in verschiedenen Größen und mit allen Belägen, die man in einer klassischen Pizzeria kennt. Viele der Gerichte sind für Vegetarier geeignet und lassen sich mit allen Belägen gut kombinieren. Typisch italienisch gibt es natürlich auch Pasta und einige südländische Vor- und Nachspeisen.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag: 11.30 bis 14.30 und 17.30 bis 23 Uhr

Adresse: Saarstraße 4, 66111 Saarbrücken

Kontakt: Webseite La Galleria

7. Lillos Pizza Saarbrücken

Lillos Pizzeria ist ein reiner Lieferservice. Doch gerade nach einem stressigen Arbeitstag oder einem entspannten Wochenende ist es zu Hause ja meist am schönsten. Eine klassische italienische Pizza schmeckt dann wie beim Italiener im Restaurant. Es gibt verschiedene Größen und alle typischen Pizza-Beläge. Dazu auch eine Auswahl an Pasta und Fleischgerichten. Bestellungen sind Online und per Telefon möglich. Auf der Webseite der Pizzeria finden sich auch der Mindestbestellwert und alle Liefergebiete. Abholungen werden ebenfalls angeboten.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 11 bis 13.45 Uhr und 17 bis 22.40 Uhr, Samstag und Sonntag fällt die erste Öffnungsphase weg. An Feiertagen von 17 bis 22.55 Uhr, Montag ist Ruhetag

Adresse: Eschberger Weg 39, 66121 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Lillos Pizza

8. Pizzeria La Bella Saarbrücken

Die Pizzeria La Bella gibt es seit über 20 Jahren. Das gemütliche Restaurant bietet sowohl einige Sitzmöglichkeiten als auch einen Lieferservice für einige Stadtteile. Je nach Wochentag bietet die Pizzeria verschiedene Angebote auf einzelne Pizzen und Pastagerichte. Die Angebote finden sich online und auf der Lieferkarte. Neben der klassischen italienischen Pizza mit vielen verschiedenen Belagoptionen bietet das Restaurant außerdem Pasta, Fleisch- und Reisgerichte. Bei allen Gerichten gibt es auch immer vegetarische Optionen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 11 bis 14 Uhr und 18 bis 23 Uhr, Samstag: 18 bis 23 Uhr, Sonntag: 11 bis 14 und 18 bis 23 Uhr, Montag ist Ruhetag

Adresse: Metzer Straße 11, 66117 Saarbrücken

Kontakt: Webseite La Bella

(bel)