Strom für mehrere Millionen Haushalte : Zwei Saar-Kohlekraftwerke kehren noch im Oktober zurück ans Netz

Saarbrücken/Essen Noch im Oktober kehren zwei Saar-Kohlekraftwerke an Netz zurück. So können mehrere Millionen Haushalte mit Strom versorgt werden, heißt es.

Der Energieerzeuger Steag bringt seine saarländischen Kohlekraftwerke in Bexbach und Quierschied (Weiher 3) bereits im Oktober wieder zurück an den Markt. Auch die beiden Stromfabriken in Völklingen Fenne, die eigentlich am 31. Oktober stillgelegt werden sollten, laufen weiter. Das kündigte der Essener Konzern am Freitag an. Die Kraftwerke in Bexbach mit 726 Megawatt (MW) Leistung und Quierschied (659 MW) „können rechnerisch bis zu vier Millionen Haushalte zuverlässig mit Strom versorgen“, so die Steag.