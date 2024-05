Warenhaus-Kette aus dem Saarland Zwei Jahre Globus in Neunkirchen – so sieht der Betriebsrat die Entwicklung

Allerdings stehe Globus in Neunkirchen weiterhin vor einem Problem: So sei es immer noch schwierig, Fachkräfte langfristig an den Betrieb zu binden. In diesem Zusammenhang forderte Verdi-Sekretär Alex Sauer, dass sich Globus stärker als bisher um die Bedürfnisse der Mitarbeiter kümmert. Er sprach von sogenannten Onboarding-Prozessen. Damit sollen neue Kollegen besser ins Team integriert werden. Da gebe es bei Globus noch Nachholbedarf. Gewerkschafter Sauer: „Unternehmen, die ihre Mitarbeiter und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit stellen, werden in Zukunft erfolgreich sein.“